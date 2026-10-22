35-летний Артем Чекалин 21 октября во время последнего слова в суде сообщил, что его бывшая жена Валерия Чекалина плохо себя чувствует и почти не встает с постели уже полтора месяца из-за онкологии.
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