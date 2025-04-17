"Апокалипсис". Каким получился спектакль "Идиот" в театре драмы с Лизой Арзамасовой?

Вячеслав Кондаков уверен: постановка Артема Терехина станет стопроцентным хитом, хотя спектакль может кого-то и разочаровать В Барнауле в краевом театре драмы имени Шукшина состоялась главная премьера года – спектакль "Идиот" Артема Терехина по знаменитому роману Федора Достоевского.
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