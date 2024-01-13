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«Газпром» устанавил новый рекорд суточных поставок газа по «Силе Сибири» 12 января

«Газпром» устанавил новый рекорд суточных поставок газа по «Силе Сибири» 12 января

«Газпром» устанавил новый рекорд суточных поставок газа по «Силе Сибири» 12 января Татьяна АрестоваГазопровод «Сила Сибири» продолжает показывать впечатляющие результаты, устанавливая новые рекорды по суточным поставкам газа в Китай.

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