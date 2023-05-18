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Детали от Минобороны: в Киеве уничтожено 5 установок ПВО Patriot и РЛС

Детали от Минобороны: в Киеве уничтожено 5 установок ПВО Patriot и РЛС

Удар был нанесен гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и «Калибрами».Ударом высокоточного оружия – сверхзвуковой ракеты «Кинжал» в районе Киева были уничтожены 5 пусковых установок комплекса американского ПВО Patriot и станция радиолокационного наблюдения.

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