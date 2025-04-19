Европейский союз (ЕС) на переговорах в Париже убеждал США эскалировать конфликт на Украине. В этом европейские страны обвинил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на странице в соцсети X.
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