SUSANIN
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SUSANIN

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«Парту героя» открыли в школе Среднего Кечёво в память об Иване Очееве

«Парту героя» открыли в школе Среднего Кечёво в память об Иване Очееве

Малая Пурга. Удмуртия. В деревне Среднее Кечёво Малопургинского района Удмуртии состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в память о ветеране Великой Отечественной войны, командире партизанского отряда Иване Фёдоровиче Очееве.

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