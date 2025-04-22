«Парту героя» открыли в школе Среднего Кечёво в память об Иване Очееве

Малая Пурга. Удмуртия. В деревне Среднее Кечёво Малопургинского района Удмуртии состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в память о ветеране Великой Отечественной войны, командире партизанского отряда Иване Фёдоровиче Очееве.
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