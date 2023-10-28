На Кипре увидели Галкина с дочерью, Пугачева исчезла

Слухи о якобы переезде Аллы Пугачевой на Кипр, до сих пор не нашли подтверждения. При этом россияне, живущие на острове, рассказали нам, что некоторое время назад видели Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) с дочерью, но он был без супруги.
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