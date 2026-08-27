Купить предателя, убить Зеленского: Что мешает нам взять пример с американцев?

Создать ему ореол мученика???вот уж ни к чему!Да и в Киеве достаточно таких же других Зеленских...Войну так не остановишь.Украина не Венесуэла и даже не Ирак.

Владимир Моргунов

татьяна Создать ему ореол мученика???вот уж ни к чему!Да и в Киеве достаточно таких же других Зеленских...Войну так не остановишь.Украина не Венесуэла и даже не Ирак.

а нам то какая проблема от этого ореола ? давно хероев хватают как собак и пинками отправляют стеречь сворованные ярды кровавого карлика ??? Он натворил на сто смертельных приговора ? Только состоится ли суд и приведут ли приговор в исполнение ?? Последние заявления Верховного просто шокируют: НЕ УНИЧТОЖАЕМ, НУЖЕН ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ ????