Купить предателя, убить Зеленского: Что мешает нам взять пример с американцев? Поможет ли метод финансового поощрения наказать тех, кто превратил Украину в страну-террориста Светлана Гомзикова Фото: Soeren Stache / DPA / Global Look Press Материал комментируют: Владимир Шаповалов Госдепартамент США объявил вознаграждение до 10 млн долларов, а также пообещал содействие в переезде и обеспечение безопасности — за предоставление сведений о пяти высокопоставленных командирах Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Купить предателя, убить Зеленского: Что мешает нам взять пример с американцев?
Комментарии
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т
татьяна
Создать ему ореол мученика???вот уж ни к чему!Да и в Киеве достаточно таких же других Зеленских...Войну так не остановишь.Украина не Венесуэла и даже не Ирак.
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4 н.
Владимир Моргунов
татьяна
Создать ему ореол мученика???вот уж ни к чему!Да и в Киеве достаточно таких же других Зеленских...Войну так не остановишь.Украина не Венесуэла и даже не Ирак.
а нам то какая проблема от этого ореола ? давно хероев хватают как собак и пинками отправляют стеречь сворованные ярды кровавого карлика ??? Он натворил на сто смертельных приговора ? Только состоится ли суд и приведут ли приговор в исполнение ?? Последние заявления Верховного просто шокируют: НЕ УНИЧТОЖАЕМ, НУЖЕН ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ ????
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2 н.
ВМ
Владимир Моргунов
Евгений Тальковский
Всем стремящимся к уничтожению Зелёной мухи: вариант - муха уничтожена, развитие ситуации: 1. Полное безвластие на оставшейся части У; 2.Развал ВСУ с образованием хорошо вооружённых неконтролируемых банд и анархия - следствие: увеличение сложности их уничтожения войсками РФ; 3. Незаконное пересечение границ еврогосударств - следствие: ввод &quot;миротворческого&quot; контингента Европы, для поддержания порядка на оставшейся части У., вероятность огневого контакта ВС РФ и НАТО - начало 3 МВ; даже если исключить часть пункта 3 о столкновении войск, то европейцы зайдут по-любому, организуют &quot;выборы&quot; на остатках У и посадят нового человека с такой же позицией, если не хуже. Вывод: только арест и новый Нюрнберг
ЗЕЛЮ БОЯТЬСЯ-СВО СВЕРНУТЬ ???
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2 н.
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