Глава МИД Бельгии Прево: риски из-за конфискации активов РФ не исчезли

Позиция Бельгии по поводу конфискации замороженных российских активов остается неизменной. Об этом заявил министр иностранных дел страны Максим Прево, пишет Politico.
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