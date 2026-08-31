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Русский Днепропетровск

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Беда и провалы. В ВСУ сделали неожиданное заявление о судьбе Краматорска

Беда и провалы. В ВСУ сделали неожиданное заявление о судьбе Краматорска

Владимир Рифов 31 августа 2026 г., 15:20   Украинская сторона решила неожиданно признать прорыв ВС РФ с востока в направлении Краматорска.

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