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Царьград

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Участник СВО попросил защитить от соседей свою семью из Подмосковья

Участник СВО попросил защитить от соседей свою семью из Подмосковья

Военнослужащий попросил о помощи в видеообращении.В Пушкинском городском округе семью участников специальной военной операции травят соседи.

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Dash45
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