Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +25°, малооблачно• Севастополь: +23°, малооблачно• Ялта: +22°, облачно• Алушта: +22°, облачно• Евпатория: +23°, облачно• Саки: +24°, облачно• Бахчисарай: +25°, малооблачно• Джанкой: +26°, облачно• Судак: +22°, облачно• Феодосия:.
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