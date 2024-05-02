«Фашистские выродки». Медведчук раскрыл, кто стоит за поджогом Дома профсоюзов в Одессе

Медведчук: организатором сожжения людей в Одессе в 2014 году был Турчинов Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскрыл главного организатора трагедии в Одессе в мае 2014 года.
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