«Фашистские выродки». Медведчук раскрыл, кто стоит за поджогом Дома профсоюзов в Одессе

Медведчук: организатором сожжения людей в Одессе в 2014 году был Турчинов Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскрыл главного организатора трагедии в Одессе в мае 2014 года.