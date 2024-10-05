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«Пехота начинает вымирать»: в Киеве оценили ситуацию на фронте

«Пехота начинает вымирать»: в Киеве оценили ситуацию на фронте

Реальная ситуация на линии боевого соприкосновения кардинально отличается от заявлений командования вооруженных сил Украины, только чудо может спасти на данном этапе бывшую советскую республику, заявил в эфире ютуб-канала бывшего депутата Рады Борислава Березы украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря СНБО страны Сергей Кривонос.

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