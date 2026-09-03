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Дети знаменитостей, которые выбрали свой образ: от модельного подиума и татуировок до тихой жизни вне камер

Дети знаменитостей, которые выбрали свой образ: от модельного подиума и татуировок до тихой жизни вне камер

Дети публичных людей не подписывают контракт на то, чтобы быть продолжением родителей на экране и в жизни.

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