Два объекта культуры открылись в Иркутской области после капремонта

В Иркутской области успешно завершены работы по капитальному ремонту двух значимых объектов культурной инфраструктуры: городского Дворца культуры «Дружба» в Усть-Илимске – крупнейшем городе-опоре региона – и сельского Дома культуры в поселке Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района.
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