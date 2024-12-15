Два объекта культуры открылись в Иркутской области после капремонта

В Иркутской области успешно завершены работы по капитальному ремонту двух значимых объектов культурной инфраструктуры: городского Дворца культуры «Дружба» в Усть-Илимске – крупнейшем городе-опоре региона – и сельского Дома культуры в поселке Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района.