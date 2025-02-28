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NASA опубликовало ретро-плакаты о космических путешествиях

NASA опубликовало ретро-плакаты о космических путешествиях

Сейчас все очень увлечены темой полетов в космос и изучения Вселенной. NASA решило поддержать этот интерес и выпустило серию ретро-плакатов о том, какими бы были космические путешествия, если бы у нас были технологии для этого.

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