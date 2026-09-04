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Царьград

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Дональд Трамп пригрозил остановить торговлю с дефицитными странами

Дональд Трамп пригрозил остановить торговлю с дефицитными странами

Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с рядом стран из-за высоких ставок ФРС. По его мнению, США должны иметь самую низкую процентную ставку в мире, а Федеральная резервная система обязана изменить денежно-кредитную политику для укрепления экономики.

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