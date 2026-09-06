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Путин поддержал призыв освобождённых от службы по здоровью в региональные отряды

Путин поддержал призыв освобождённых от службы по здоровью в региональные отряды

Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о привлечении к службе в региональных подразделениях граждан, которые ранее были освобождены от военной службы по состоянию здоровья.

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