По таким людям знают литературный Новосибирск: драматурга Нину Садур похоронят в Москве

Родившаяся в столице Сибири литератор скончалась в минувшее воскресенье.12 ноября в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 74-м году жизни умерла русская писательница, драматург и сценарист Нина Садур.
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