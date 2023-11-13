Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    А я согласен: создать Киевское государство (в пределах Киевской области). Остальное - Россия.Вооружённый конфл...
  • Иван Щукин
    Да скорее бы чтоб этому клоуну-еврею кто нибудь из своих 3,14здюлей надавали, да так чтоб он смылся в США, ну а там "...Важный регион Укр...
  • Влад Владимиров
    Что можно по этому поводу тут сказать? Ждун все таки истинной справедливости к себе дождался... Когда нет привычки мо..."В следующий раз ...

По таким людям знают литературный Новосибирск: драматурга Нину Садур похоронят в Москве

По таким людям знают литературный Новосибирск: драматурга Нину Садур похоронят в Москве

Родившаяся в столице Сибири литератор скончалась в минувшее воскресенье.12 ноября в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 74-м году жизни умерла русская писательница, драматург и сценарист Нина Садур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх