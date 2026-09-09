Лето без паузы: жители Воронежской области активнее учились онлайн

Жители Воронежской области на 30% чаще участвовали в онлайн-вебинарах, чем летом прошлого года. Кроме того, использование инструментов искусственного интеллекта для работы выросло сразу на 60% по данным платформы МТС Линк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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