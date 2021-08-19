Украина готовится к разгрому Кремля

Итак, пока толпы псевдожурналистов и псевдоэкспертов играют в новую пошаговую стратегию «что там в Кабуле и как это опасно для России», давайте вспомним что ещё совсем недавно было чуть ли не главной повесткой на тему «ну вот Кремль и доигрался».