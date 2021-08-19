Медвежий угол

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Украина готовится к разгрому Кремля

Украина готовится к разгрому Кремля

Итак, пока толпы псевдожурналистов и псевдоэкспертов играют в новую пошаговую стратегию «что там в Кабуле и как это опасно для России», давайте вспомним что ещё совсем недавно было чуть ли не главной повесткой на тему «ну вот Кремль и доигрался».

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Леонид Руси
Да никого не интересуют эти конченные дебилы тупорылые, эти хохлы...
Виктор Василенко
действительно , каждый день из зо всех утюгов только Украина и больше ни фуя ...
Сергей Росси
Соглашусь. Не интересно. Народ с нацистскими замашками , избравший себе президентом клоуна-еврея, не достоин называться народом.
Ринат Бесфамильный
А не кажется вам господа. что тема по Украине уже до такой степени набила оскомину. что уже противно читать про их "супер новинки" , которые в итоге просто пустая брехня
bianka Белая
А что Байден? Ужель не пошлёт самосвал с гравицапами и пепелацами братской Украине?
Галина Митронина
Народ всегда будет народом, а ШОУ с "президентом" от юмористов, затянулось. Предполагаемые последствия от деятельности озвученного "президента" подтвердились на все 100%. Ожидаемая "слава", прошла мимо, а "тронный зал" позор и унижение с насмешками атаковали.

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