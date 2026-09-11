В Польше заявили, что разрушенный памятник бандеровцам установили незаконно

Памятник членам Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Белостоке на востоке Польши установили без необходимых разрешений, заявил 11 сентября представитель польского Института национальной памяти (IPN) Яцек Романек, сообщает портал Kresy.
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