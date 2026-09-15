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Царьград

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Опасности подземных паркингов: водители рискуют здоровьем

Опасности подземных паркингов: водители рискуют здоровьем

Подземные паркинги представляют большую опасность из-за ограниченной видимости, тесных проездов и риска скопления выхлопных газов.

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