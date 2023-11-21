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Президент Зеленский: Россия продолжит наступать, пока США и КНР ее не остановят

Президент Зеленский: Россия продолжит наступать, пока США и КНР ее не остановят

Конфликт на Украине стал частью глобального столкновения. Россия не осознает этого и продолжит наступать, пока США и Китай не остановят ее, заявил президент Владимир Зеленский британскому таблоиду The Sun.

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