Президент Зеленский: Россия продолжит наступать, пока США и КНР ее не остановят

Конфликт на Украине стал частью глобального столкновения. Россия не осознает этого и продолжит наступать, пока США и Китай не остановят ее, заявил президент Владимир Зеленский британскому таблоиду The Sun.
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