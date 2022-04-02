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Люся Чеботина станет солисткой группы «Ленинград»

Люся Чеботина станет солисткой группы «Ленинград»

Популярная российская группа «Ленинград» уже давно полюбилась слушателям своими песнями. Дерзость, резкость и прямолинейность -все это буквально описывается бэнд.

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