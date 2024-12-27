Женщина описала эмоции от нападения стада коров фразой «вот и все, так я и умру»

Женщина пережила нападение коров в Уэльсе и получила кровотечение в легких Жительница Уэльса, Великобритания, Либби Джеймс вспомнила, как в 2014 году пережила жестокое нападение стада коров и описала свои эмоции.
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