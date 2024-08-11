Однажды на одной украинской авиабазе: разгром

Подгруппа зачистки завершила разгром авиабазы противника. Головные части ракет, запущенных ближе к концу залпа и имеющих меньшую скорость полёта, содержали по девятьсот зажигательных суббоеприпасов, выполненных на базе магниево-термитных смесей с температурой горения свыше двух тысяч градусов.