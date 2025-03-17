В период с 20 по 22 марта наступает Новый год по Черкесскому (адыгскому) календарю. Он имеет астрономическое обоснование и связан с весенним равноденствием – Гъэрэ щIырэ щызыхэкI, когда продолжительность дня равна продолжительности ночи.