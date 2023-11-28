Зеленский поставил задачу ускорить создание оборонительных сооружений

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении во вторник, 28 ноября, заявил, что у государства точно хватит мин и бетона для ускорения возведения фортификационных сооружений, – сообщают украинские СМИ.
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