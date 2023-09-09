Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Утверждения о подготовке Кремлëм «государственного переворота в Армении», опубликованные в приближенных к Еревану телеграм-каналах, — бред сивой кобылы, их даже комментировать не надо, заявил сегодня, 8 сентября, порталу NEWS.
Бред крепчает: России вменили подготовку госпереворота в Армении руками вагнеровцев
Комментарии
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АШ
Александр Шутов
Нужно просто не сидеть без дела, предал Никола интересы России и Армении, так пусть и отвечает, но после того как вагнеровцы сделают свое дело, народ против не будет этого а элита которая смотрит на запад, та только она будет недовольна?
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5 час.
Евгений Мангуш
Я не понимаю почему бред. Уже давно надо было его совершить.Ну почему бы у Штатов этому не поучиться.Там даже полусвоим (Янукович, Хусейн) головы отворачивают. А тут же настоящий враг в руководстве сидит.
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3 час.
Evgenija Palette
Этим только покажи палец... Они сейчас же заведутся, и станут орать... Каждый - свое...
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1 час.
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