Бред крепчает: России вменили подготовку госпереворота в Армении руками вагнеровцев

АШ Александр Шутов Нужно просто не сидеть без дела, предал Никола интересы России и Армении, так пусть и отвечает, но после того как вагнеровцы сделают свое дело, народ против не будет этого а элита которая смотрит на запад, та только она будет недовольна?

Евгений Мангуш Я не понимаю почему бред. Уже давно надо было его совершить.Ну почему бы у Штатов этому не поучиться.Там даже полусвоим (Янукович, Хусейн) головы отворачивают. А тут же настоящий враг в руководстве сидит.