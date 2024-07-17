Как заржавел памятник «Рабочий и колхозница» и почему это важно для кровельщиков

Ржавчина — бич любых железосодержащих сплавов, особенно если речь идет об объектах на улице. Активная борьба с ней идет уже третий век, с тех пор, когда возникло массовое стальное строительство, но полностью победить извечного врага не удается.
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