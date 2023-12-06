РБК: Власти разработали механизм защиты от причиненного технологиями ИИ вреда

Министерство экономического развития Российской Федерации создало механизм, позволяющий компенсировать вред, полученный от использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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