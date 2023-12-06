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РБК: Власти разработали механизм защиты от причиненного технологиями ИИ вреда

РБК: Власти разработали механизм защиты от причиненного технологиями ИИ вреда

Министерство экономического развития Российской Федерации создало механизм, позволяющий компенсировать вред, полученный от использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).

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