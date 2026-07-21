В Барнауле стартовал третий сезон медицинского проекта "Аметист"

В этом году более 80 студентов-медиков из Пермского края, Омской, Иркутской, Ростовской, Кемеровской, Томской, Кировской и Тюменской областей, Киргизской Республики и других регионов прибыли на Алтай, чтобы принять участие в третьем трудовом семестре медицинского проекта "Аметист".