Си Цзиньпин посетил Россию вдвое чаще, чем США

Китайский лидер Си Цзиньпин посетил Россию 11 раз, тогда как в США побывал лишь 5 раз. Подробности визита описала Екатерина Заклязьминская, отметив теплые, но противоречивые отношения между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.