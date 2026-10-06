Си Цзиньпин посетил Россию вдвое чаще, чем США

Китайский лидер Си Цзиньпин посетил Россию 11 раз, тогда как в США побывал лишь 5 раз. Подробности визита описала Екатерина Заклязьминская, отметив теплые, но противоречивые отношения между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Катасонов подвёл ...
- "Измена Родине": ...
- МО Русского диджея с...
Хитрожопый удав.
И посмотрел на Путина в три раза чаще. Ну прям сказка о Золушке N2.