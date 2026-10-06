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Царьград

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Си Цзиньпин посетил Россию вдвое чаще, чем США

Си Цзиньпин посетил Россию вдвое чаще, чем США

Китайский лидер Си Цзиньпин посетил Россию 11 раз, тогда как в США побывал лишь 5 раз. Подробности визита описала Екатерина Заклязьминская, отметив теплые, но противоречивые отношения между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.

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