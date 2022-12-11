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Хендрикс о российских фигуристках: «После Олимпиады-2022 появились мысли: «А были бы они настолько сильнее остальных, если бы играли по правилам?»

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от соревнований.

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