Кремль не ожидает изменений санкционной политики США после победы Трампа

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал материал Financial Times, которая писала о том, что западные финансовые структуры обсуждают вероятность снятия санкций с Москвы после вступления Дональда Трампа в должность президента.
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