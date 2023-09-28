В Астраханской области «арсенальщика» приговорили к 4 годам

На него было заведено 5 уголовных дел о незаконном обороте оружия и боеприпасов. Недавно ПУНКТ-А рассказывал о жителе Трусовского района Астрахани, у которого дома обнаружили внушительный оружейный схрон.
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