Ирина Болгар заявила, что Дуров заблокировал карты на расходы их детей

Называющая себя матерью трех детей Павла Дурова Ирина Болгар обвинила бизнесмена в шантаже. По ее словам, миллиардер перестал давать ей деньги на детей, заблокировал карты и заставлял женщину переехать к нему в ОАЭ.
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