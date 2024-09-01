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Ирина Болгар заявила, что Дуров заблокировал карты на расходы их детей

Ирина Болгар заявила, что Дуров заблокировал карты на расходы их детей

Называющая себя матерью трех детей Павла Дурова Ирина Болгар обвинила бизнесмена в шантаже. По ее словам, миллиардер перестал давать ей деньги на детей, заблокировал карты и заставлял женщину переехать к нему в ОАЭ.

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