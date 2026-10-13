«Реал» купит 16-летнего «нового Месси», Миранчук вернется в «Локомотив». Трансферные слухи дня

Утренний дайджест.«Родина» готовит Максименко для топ-клубаСпортивный директор «Родины» Алексей Зинин подтвердил, что нападающим Артемом Максименко интересуются топ-клубы из Москвы: «Думаю, к Максименко такое количество внимания сейчас, что нам, наоборот, хотелось бы, чтобы его было поменьше.