«Реал» купит 16-летнего «нового Месси», Миранчук вернется в «Локомотив». Трансферные слухи дня

Утренний дайджест.«Родина» готовит Максименко для топ-клубаСпортивный директор «Родины» Алексей Зинин подтвердил, что нападающим Артемом Максименко интересуются топ-клубы из Москвы: «Думаю, к Максименко такое количество внимания сейчас, что нам, наоборот, хотелось бы, чтобы его было поменьше.
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