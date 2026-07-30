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Энциклопедия Техники

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Подземный мир Гизы: как спутниковые технологии переписывают историю древнего Египта

Подземный мир Гизы: как спутниковые технологии переписывают историю древнего Египта

Меня всегда завораживала мысль о том, что прямо сейчас, в эпоху искусственного интеллекта и планируемых полетов на Марс, буквально у нас под ногами могут скрываться тайны, способные перевернуть научную картину мира.

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