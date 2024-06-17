Иордания и Ирак отозвали свои подписи под декларацией после завершения украинского саммита в Швейцарии, объяснив своё решение Иордания и Ирак отозвали свои подписи под декларацией после завершения украинского саммита в Швейцарии, объяснив своё решениеВесьма неожиданно для организаторов саммита Зеленского в Швейцарии уменьшилось число подписантов итоговой декларации уже после завершения этого саммита.