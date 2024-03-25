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Песков: Кремль не принимает участия в дискуссии о моратории на смертную казнь

Песков: Кремль не принимает участия в дискуссии о моратории на смертную казнь

Как отметил в беседе с журналистами в понедельник, 25 марта, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в настоящий момент Кремль не принимает участия в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в РФ.

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Владимир Моргунов
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