В Красноярском крае мошенник проведет 7 лет в колонии строгого режима за обман пенсионеров

Осенью 2019 года в полицию поступили заявления от пожилых людей о мошенничестве. Полицейские выяснили, что на домашний телефон пенсионерки поступил звонок: мужчина обратился к ней от имени сына и сообщил, что совершил ДТП, в котором пострадал ребенок.