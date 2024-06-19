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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Носта – Волна Ковернино где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Вторая Лига 22 июня

Носта – Волна Ковернино где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Вторая Лига 22 июня

В субботу, 22 июня, сыграют Носта и Волна Ковернино в рамках Второй Лиги по футболу (ФНЛ-2, ПФЛ). ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на стадионе Металлург Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

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