Носта – Волна Ковернино где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Вторая Лига 22 июня

В субботу, 22 июня, сыграют Носта и Волна Ковернино в рамках Второй Лиги по футболу (ФНЛ-2, ПФЛ). ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на стадионе Металлург Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.