Подмосковный уполномоченный рассказал о результатах сотрудничества с прокуратурой

Жалобы на неправомерные решения, действия или бездействие со стороны правоохранительных органов входят в число наиболее распространенных обращений в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва.
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