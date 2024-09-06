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Азаров: Зеленский организовал коррупцию на Украине на системном уровне

Азаров: Зеленский организовал коррупцию на Украине на системном уровне

Отставка экс-главы украинской энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого под предлогом коррупции нелепа, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский сам организовал коррупцию в стране на системном уровне.

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