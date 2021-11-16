Это не шутка: Боширов и Петров на «Лошарике» вывели из строя натовскую систему слежения за русскими субмаринами

Кто-то на глубине 2.5 км украл 10 тонн секретного подводного кабеля, соединяющего Норвегию с гидролокаторами На фото: карта кабельной трансекты LoVe и научных узлов (слева) и ее положение у побережья Норвегии (вставка), а также схематическое расположение датчиков в сети LoVe (справа) и кабель, связанный с океанской обсерваторией LoVe, (Фото: hi.