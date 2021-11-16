Заноза

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Это не шутка: Боширов и Петров на «Лошарике» вывели из строя натовскую систему слежения за русскими субмаринами

Это не шутка: Боширов и Петров на «Лошарике» вывели из строя натовскую систему слежения за русскими субмаринами

Кто-то на глубине 2.5 км украл 10 тонн секретного подводного кабеля, соединяющего Норвегию с гидролокаторами На фото: карта кабельной трансекты LoVe и научных узлов (слева) и ее положение у побережья Норвегии (вставка), а также схематическое расположение датчиков в сети LoVe (справа) и кабель, связанный с океанской обсерваторией LoVe, (Фото: hi.

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Комментарии
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Ирина Чещина
Лично Путин с Петровым и Бошировым скоммуниздили кабель.... для пополнения российского бюджета ! ахахахаха!!!! )))))))))))
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1
19 час.
Владимир Сиденко
"...появился очередной повод обвинить РФ и лично Путина в воровстве кабеля..." Всё существо его протестовало против краж, но не красть он не мог... (12 стульев)
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1
19 час.
Иван
А что, в НАТО думали систему слежения за ПЛ, ПЛ оставим НЕтронутой?
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1
18 час.

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