Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Дементьев о Гусеве и Ожиганове в «Динамо»: «Команда провела интересную селекцию. Но имена на бумаге – это одно, а результат может быть совершенно иным»

«Подписав таких игроков, как Никита Гусев и Игорь Ожиганов, команда «Динамо» провела интересную селекцию в межсезонье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх