В Новосибирске 48-летний мужчина напал на жену в присутствии малолетнего сына в жилом комплексе «Расцветай на Зорге», а после задержания сотрудниками Росгвардии продолжил вести себя агрессивно и угрожал присутствующим.
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